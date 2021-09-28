В Одессе, в Малиновском районе города, правоохранители за развращение 14-летней девочки задержали злоумышленника. Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области.

Так, в одном из дворов злоумышленник совершил непристойные действия на глазах у девочки-подростка и склонял ее к половой связи.

Несовершеннолетняя сбежала домой и сразу же рассказала обо всем матери.

Мужчину задержали с поличным. Злоумышленник находится в изоляторе временного содержания. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

За развращение несовершеннолетней ему грозит до пяти лет ограничения или лишения свободы.

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