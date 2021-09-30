Во Львовской области был обнаружен гриб, который в народе получил жуткое название "пальцы дьявола". Об этом сообщает сообщество "Моя Самборщина" в социальной сети Facebook.

Находка была сделана во время подготовки к фестивалю " В гости к бойкам и о. Михаила Зубрицкого". Квитохвостник Арчера занесен в Красную книгу как исчезающий вид.

На подготовке к фестивалю "В гости к Бойкам и.о. Михайла Зубрицкого" на Мшанецких колыбах был найден редкий и очень интересный гриб Квитохвостник Арчера. Гриб занесен в Красную книгу и встречается обычно в западной Украине.

Отмечается, что гриб Антурус Арчера (Clathrus archeri) имеет оригинальный вид. Гриб после созревания раскрывается в "пальцы дьявола" и растет в разные стороны.

Фото: Facebook

Читайте также, в полесских лесах в разгаре грибной сезон. В посадки двинулись тысячи любителей "тихой" охоты. Как только пойдут дожди - лесоводы прогнозируют настоящий грибной бум и призывают всех собирателей не забывать о главном правиле грибника: "Не знаешь гриб - не клади в корзину!".

Кроме того, ученые нашли девять новых грибов-паразитов, которые живут за счет членистоногих. Один из них они назвали Laboulbenia quarantenae - в честь карантина, потому что большую часть работы биологам приходилось выполнять во время ограничений, введенных из-за коронавируса.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.