Бас-гитарист панк-рок-группы Blink-182 Марк Хоппус справился со смертельным заболеванием - раком. Об этом он рассказал на своей странице в Instagram.

По его словам, невероятную новость он услышал от своего лечащего врача-онколога. 49-летний музыкант боролся с болезнью в течение трех месяцев. О болезни Хоппус рассказал в июне этого года, однако не уточнил стадию онкологии и ее вид.

Последние три месяца я прохожу химиотерапию от рака. Да, у меня рак. Я очень напуган, но в то же время мне очень повезло с докторами, семьей и друзьями, которые помогают мне пройти через это.

Отмечается, что панк-рок группа Blink-182 была основана в 1992 году в Калифорнии Томом Делонгом (вокал, гитара), Марком Хоппусом (бас-гитара, вокал) и Скоттом Рэйнором (барабаны).

Читайте также, в городе Палм-Бич в штате Флорида (США) в возрасте 70 лет умер известный американский радиоведущий и последователь консервативных взглядов Раш Лимбо. Причиной смерти стал рак легких в запущенной форме.

Кроме того, в возрасте 66 лет умерла американская певица Бетти Райт. Причиной смерти стало онкологическое заболевание, племянница Бетти Райт сообщила, что певица ушла из жизни утром, 10 мая, в собственном доме в Майами.

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