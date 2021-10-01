НБУ повысил официальный курс доллара [ Редактировать ]
Официальный курс гривны к доллару на 1 октября установлен на уровне 26,61 гривен за доллар. Таким образом, официальный курс доллара растет второй день подряд.
Об этом сообщается на сайте регулятора.
Национальный банк Украины (НБУ) на 1 октября 2021 года установил курс на таком уровне: 26,6175 гривен за 1 доллар (+0,0415 грн). При этом курс доллара на 30 сентября составляет 26,576 гривен за 1 доллар.
Ранее сообщалось, что биткоин "взлетел" до максимума за 2 месяца.
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