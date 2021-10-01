Илон Маск нашел способ "уничтожить" биткоин [ Редактировать ]
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Всякий раз, когда цена криптовалют, таких как Биткойн или Ethereum, падает, аналитики начинают предсказывать их провал. Эти убеждения подтвердились, когда Китай полностью запретил продажу всей крипто-майнинга и торговли, что стало огромным ударом для децентрализованных монет.
Однако, несмотря на эти неудачи, генеральный директор Tesla Илон Маск считает, что криптовалюта никуда не денется, сообщает Cointelegraph.
Миллиардер считает, что "невозможно уничтожить криптовалюту", как это хочет сделать Китай и другие противники.
Запрещайте их или не запрещайте: пока в мире существуют несовершенные финансовые системы, будут те, кто всегда найдут альтернативы.
В случае с криптовалютой Маск считает, что ее преимущества слишком значительны, чтобы их игнорировать. Они действуют как сдерживающий фактор для власти крупных (особенно авторитарных) правительств и обладают потенциалом для уменьшения "ошибок и задержек" по сравнению с "устаревшими" денежными системами.
Хотя Маск считает, что преимущества и широкое распространение криптовалюты затрудняют их устранение правительствами. Однако есть способ ее ослабить – правительства могут замедлить развитие криптовалют, как это сделал Китай.
Это делается путем запрета на их легальное использование. Но из-за анонимности и хорошем качестве шифрования, биткоин и другие криптовалюты фактически "бессмертны".
Когда Маска спросили, должно ли правительство США вмешиваться в рост популярности криптовалют через федеральные постановления, миллиардер просто посоветовал руководству страны "ничего не делать".
По мнению некоторых экспертов, удар Китая по криптовалюте хоть и отразился снижением ее курса, в любом случае он вернется "в норму" и даже может вырасти еще сильнее.
Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как цена биткойна обвалилась из-за заявлений Маска. В то же время эксперты прогнозируют, что курс биткоина может вырасти до $100 тысяч.
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