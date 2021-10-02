На выборах в Грузии правящая партия опережает Саакашвили: первые результаты экзит-полов [ Редактировать ]
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Согласно первым результатам экзит-полов по выборам в столице Грузии Тбилиси, наибольшее количество голосов среди партий получила правящая "Грузинская мечта", партия экс-президента Михаила Саакашвили "Единое национальное движение" незначительно отстает.
В гонке на пост мэра города лидирует бывший футболист Каха Каладзе с результатом 43%. Такие результаты показал экзит-пол, сообщает портал "Грузия онлайн".
Отмечается, что на данный момент есть все основания считать, что в Тбилиси состоится второй тур выборов мэра.
Результаты экзит-пола следующие:
- "Грузинская мечта" – 38,6%;
- Единое национальное движение – 33%;
- "За Грузию" – 7,6%;
- "Гирчи – больше свободы" – 4,8%;
- "Лела" – 4%;
- "Для народа" – 2%;
- Гирчи – 1,6%;
- Граждане – 1,1%;
- Европейская Грузия – 1%;
- Лейбористская партия – 1%;
- Альянс патриотов – 0,9%;
- Третья Сила – 0,8%.
Также опубликованы результаты экзит-пола компании Edison Research по итогам выборов мэра:
- Каха Каладзе, "Грузинская мечта" – 43%;
- Ника Мелия, "Единое национальное движение" – 39%;
- Георгий Гахар, "За Грузию" – 7%.
Однако данные IPSOS по выборам мэра показали другой результат:
- Ника Мелия – 40,8%;
- Каха Каладзе – 40,2%;
- Георгий Гахар – 8,7%;
- Анна Долидзе – 3,5%;
- Анна Бибилашвили – 2,6%.
Отметим, выборы в органы местного самоуправления в Грузии прошли в субботу, 2 октября. Граждане голосовали за 64 мэров, а также 2068 членов 64 сакребуло – городских и муниципальных собраний. Мэры и городские советы избираются на четырехлетний срок.
Ранее мы писали о том, что в пятницу, 1 октября, задержали экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Позже у Саакашвили опровергли эту информацию. Но вскоре появилось видео задержания экс-президента. А вскоре в МИД Украины вызвали посла Грузии.
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