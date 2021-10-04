Швеція дозволила підліткам вакцинуватися без згоди батьків [ Редактировать ]
В Ізраїлі третя доза стала обов'язковою для завершення COVID-вакцинації. Тим, хто не отримав бустерного щеплення, заборонено перебувати в закритих громадських приміщеннях, тобто відвідувати крамниці, спортзали чи культурні заклади.
А Швеція дозволила 15-річним підліткам вакцинуватися проти коронавірусу без згоди батьків. Напередодні у світі від ускладнень після Ковіду померли понад 4,5 тисячі людей. За добу інфікувалися близько 300 тисяч. Найбільше у Великій Британії, Туреччині, Сполучених Штатах, Росії та Індії.
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Найбільше підтверджених випадків у Харківській, Дніпропетровській і Одеській областях.
Хоча вже зараз, за словами міністра, принаймні одну дозу вакцини отримали майже 80% педагогів.
Минулої доби в країні 172 пацієнти померли, одужали більш як три тисячі людей.
Одужали при цьому понад три тисячі людей. Майже таку ж кількість довелося госпіталізувати. В лідерах за позитивними ПЛР тестами - Харківщина, Дніпропетровська та Донецька області.
Темпи вакцинації в Україні після впровадження "жовтої зони" карантину зросли майже на чверть. Про це напередодні повідомило Міністерство охорони здоров'я. Загалом, за офіційними даними, натепер повністю вакцинованих українців уже понад 5,5 мільйонів.