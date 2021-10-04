В Ізраїлі третя доза стала обов'язковою для завершення COVID-вакцинації. Тим, хто не отримав бустерного щеплення, заборонено перебувати в закритих громадських приміщеннях, тобто відвідувати крамниці, спортзали чи культурні заклади.

А Швеція дозволила 15-річним підліткам вакцинуватися проти коронавірусу без згоди батьків. Напередодні у світі від ускладнень після Ковіду померли понад 4,5 тисячі людей. За добу інфікувалися близько 300 тисяч. Найбільше у Великій Британії, Туреччині, Сполучених Штатах, Росії та Індії.