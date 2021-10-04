Чимало навколишніх будинків залишилися без електрики, води та газу.

У Римі через пожежу обвалився стародавній міст. Його звели понад 150 років тому. Чому зайнялося - невідомо. За словами очевидців, спершу спалахнули прибудови, розташовані під спорудою.

Унаслідок пожежі кілька частин мосту впали в річку Тибр. Чимало навколишніх будинків залишилися без електрики, води та газу.