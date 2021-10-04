Пожежа в Римі: обвалився 150-річний міст [ Редактировать ]
У Римі через пожежу обвалився стародавній міст. Його звели понад 150 років тому. Чому зайнялося - невідомо. За словами очевидців, спершу спалахнули прибудови, розташовані під спорудою.
Унаслідок пожежі кілька частин мосту впали в річку Тибр. Чимало навколишніх будинків залишилися без електрики, води та газу.
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