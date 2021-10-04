Подружжя благодійників відкрило рятувальний центр для лінивців [ Редактировать ]
У Венесуелі подружжя створило рятувальний центр для лінивців. Через вирубування лісів у країні ці тварини переміщуються до мегаполісів, а там часто гинуть.
Як усе почалося та скількох уже врятували - розкаже Катерина Кравець.
Ось тут на лісистих околицях Каракаса Хейді та Хуан Карлос Родрігеси зазвичай випускають урятованих лінивців після того, як ті пройшли в них реабілітацію.
Усе почалося із Чуві - так назвали першу врятовану тваринку.
Хуан Карлос Родрігес, графічний дизайнер:
Ми якось вийшли закупитися. Бачимо, люди скупчилися навколо чогось. А там лінивець. Він здавався мертвим. Ми відвезли його до ветеринара.
Чуві вдарило електричним струмом, коли він заплутався в дротах. Тваринка втратила частину передньої кінцівки, а дві задні були дуже обпечені. Він не вижив би сам у джунглях. Тож подружжя вирішило його прихистити.
Хуан Карлос Родрігес, графічний дизайнер:
Нам довелося багато чого навчитися, як доглядати за лінивцями. У Чуві розвинулася якась інфекція, тож ми почали всюди шукати інформацію, порад від ветеринарів. Нам неабияк допомогли фахівці з Коста-Рики. За кілька місяців ми й самі стали фахівцями з реабілітації лінивців.
Перший урятований лінивець став символом їхнього Центру порятунку та реабіалітації. Подружжя вже реабілітувало понад пів сотні лінивців. Наразі в їхній квартирі відновлюють сили ще шестеро тварин, щоб зрештою повернутися в джунглі. Одного з них покусали собаки, інший, ще немовлям залишився без матері, решту вдарило електричним струмом.
Хуан Карлос Родрігес, графічний дизайнер:
Аби прогодувати їх, я щодня виходжу шукати листя з окремих дерев, як-от: маджуа, ягрумо або каучук. Його потрібно майже два кілограми на день.
Щоб профінансувати діяльність центру, Хейді розробила низку товарів із зображенням Чуві - починаючи з капелюхів та чашок і закінчуючи футболками та сережками. Подружжя мріє зрештою відкрити більший центр, де б могли надавати допомогу й іншим травмованим тваринам.
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