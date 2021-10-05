В работе Instagram опять произошел глобальный сбой [ Редактировать ]
В работе социальной сети Instagram второй день подряд происходит сбой. У пользователей происходят проблемы с использованием приложения соцсети.
О проблемах в работе сервиса сообщают жители Соединенных Штатов, Великобритании, Германии, Франции и других европейских стран. При этом незначительные неполадки в работе соцсети обнаружили жители Украины, Беларуси, России и т.д.
В большинстве пользователи жалуются на работу приложения или сайта, а также сообщают о проблеме с подключением к серверу.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что в сети произошла крупнейшая в истории утечка данных.
Напомним, Twitter остановил верификацию профилей.
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