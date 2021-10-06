У Дніпрі правоохоронці привласнили собі гроші, які знайшли у крадія [ Редактировать ]
42 мільйони гривень за злочин правоохоронців. Стільки отримає від держави жителька Дніпропетровщини. 5 років тому жінка заявила в поліції, що її пограбував власний чоловік.
Привласнив майже півтора мільйона доларів, 150 тисяч євро, а ще на 200 тисяч доларів коштовностей. Правоохоронці його знайшли. Але замість затримати - забрали собі награбоване, а чоловікові лишили частку за мовчання.
Зрештою чотирьох поліціянтів викрили і засудили. Щоправда, двох із них заочно, бо ті встигли втекти на окуповану частину Донбасу. А оскільки вкраденого так і не знайшли, суд постановив, що збиток постраждалій компенсує Держказначейство.
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