Нобелевскую премию по литературе за 2021 год присудили проживающему в Великобритании и пишущему на английском языке танзанийскому писателю Абдулразаку Гурне. Об этом сообщается на сайте Нобелевского комитета.

Литератора отметили за "бескомпромиссное и сострадательное проникновение в последствия колониализма и судьбу беженцев в пропасти между культурами и континентами".

BREAKING NEWS:

The 2021 #NobelPrize in Literature is awarded to the novelist Abdulrazak Gurnah “for his uncompromising and compassionate penetration of the effects of colonialism and the fate of the refugee in the gulf between cultures and continents.” pic.twitter.com/zw2LBQSJ4j