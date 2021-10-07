Нобелевскую премию по литературе за 2021 год присудили проживающему в Великобритании и пишущему на английском языке танзанийскому писателю Абдулразаку Гурне. Об этом сообщается на сайте Нобелевского комитета.

Литератора отметили за "бескомпромиссное и сострадательное проникновение в последствия колониализма и судьбу беженцев в пропасти между культурами и континентами".

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The 2021 #NobelPrize in Literature is awarded to the novelist Abdulrazak Gurnah “for his uncompromising and compassionate penetration of the effects of colonialism and the fate of the refugee in the gulf between cultures and continents.” pic.twitter.com/zw2LBQSJ4j — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 7, 2021

Абдулразак Гурна родился на острове Занзибар в 1948 году в семье мусульман арабского происхождения, его родным языком является суахили. В 1968 году переехал в Великобританию. До недавнего выхода на пенсию он был профессором английской и постколониальной литературы в Кентском университете в Кентербери.

Гурна является автором романа "Рай" (1994), который ранее был включен в число претендентов на Букеровскую премию, а также романов "Дезертирство", "Восхищение тишиной" и "У моря".

Напомним, что Нобелевскую премию, названную в честь ее учредителя Альфреда Нобеля, присуждают за выдающиеся научные исследования и революционные изобретения в области медицины, физики, химии, литературы, экономики и в области установления мира во всем мире. В этом году размер награды составляет $1,2 млн.

Ранее на этой неделе были объявлены лауреаты Нобелевской премии за 2021 год в области в области физиологии и медицины (как живые организмы чувствуют температуру), физики (изучение сложных систем) и химии (новые методы синтеза молекул).