Фоторобот и копии писем, которые Зодиак отправлял в газеты Источник: San Francisco Chronicle

В США установили личность одного из самых разыскиваемых серийных убийц конца 1960-х годов, известного как Зодиак. Об этом сообщает Fox News.

Группа экспертов The Case Breakers выяснила, что преступника звали Гэри Фрэнсис Пост и он умер в конце 2018 года.

Гэри Ф. Пост был назван серийным убийцей по прозвищу Зодиак

В ходе многолетнего расследования специалисты обнаружили новые доказательства - фотографии, на которых видны шрамы на лбу убийцы, идентичные тем, что изображены на фотороботах Зодиака. Раскрыть личность маньяка помогла и подробная расшифровка его писем.

Полиция Сан-Франциско распространила этот фоторобот, составленный очевидцами убийства таксиста в Сан-Франциско

Кроме того, на одном из мест преступлений нашли наручные часы с брызгами краски. Предполагается, что их носил убийца. Как выяснилось, Гэри Пост работал маляром боле сорока лет.

Зодиак терроризировал Северную Калифорнию в конце 1960-х - начале 1970-х. Первое убийство он совершил в 1968 году - застрелил юношу и девушку. Полиция приписывала Зодиаку пять убийств, но сам заявлял, что забрал жизни у 37 жертв.

Подпись к фотоФоторобот Зодиака и портрет Гари Поста имеет одинаковые шрамы на лбу

Известность преступник получил после того, как стал отправлять в редакции газет Сан-Франциско послания, в которых брал на себя ответственность за преступления и угрожал совершить новые. Зодиаком его прозвали из-за того, что подписывал письма значком в виде перечеркнутой окружности. Часть посланий представляют собой криптограммы, прочесть их удалось только много лет спустя.

Шифр, оставленный убийцей на двери автомобиля Брайана Хартнелла, выжившего после нападения Зодиака

Про загадочного Зодиака и его шифры сняли несколько фильмов, самый известный из них в 2007 году поставил режиссер Дэвид Финчер.

Напомним, что в октябре 2019 года в Киеве поймали опасного убийцу, известного как "троещинский маньяк". Им оказался мужчина, который 15 лет пробыл в психбольнице.