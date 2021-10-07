В США установили личность самого загадочного маньяка XX века (фото) [ Редактировать ]
Источник: San Francisco Chronicle
В США установили личность одного из самых разыскиваемых серийных убийц конца 1960-х годов, известного как Зодиак. Об этом сообщает Fox News.
Группа экспертов The Case Breakers выяснила, что преступника звали Гэри Фрэнсис Пост и он умер в конце 2018 года.
Гэри Ф. Пост был назван серийным убийцей по прозвищу Зодиак
В ходе многолетнего расследования специалисты обнаружили новые доказательства - фотографии, на которых видны шрамы на лбу убийцы, идентичные тем, что изображены на фотороботах Зодиака. Раскрыть личность маньяка помогла и подробная расшифровка его писем.
Полиция Сан-Франциско распространила этот фоторобот, составленный очевидцами убийства таксиста в Сан-Франциско
Кроме того, на одном из мест преступлений нашли наручные часы с брызгами краски. Предполагается, что их носил убийца. Как выяснилось, Гэри Пост работал маляром боле сорока лет.
Зодиак терроризировал Северную Калифорнию в конце 1960-х - начале 1970-х. Первое убийство он совершил в 1968 году - застрелил юношу и девушку. Полиция приписывала Зодиаку пять убийств, но сам заявлял, что забрал жизни у 37 жертв.
Подпись к фотоФоторобот Зодиака и портрет Гари Поста имеет одинаковые шрамы на лбу
Известность преступник получил после того, как стал отправлять в редакции газет Сан-Франциско послания, в которых брал на себя ответственность за преступления и угрожал совершить новые. Зодиаком его прозвали из-за того, что подписывал письма значком в виде перечеркнутой окружности. Часть посланий представляют собой криптограммы, прочесть их удалось только много лет спустя.
Шифр, оставленный убийцей на двери автомобиля Брайана Хартнелла, выжившего после нападения Зодиака
Про загадочного Зодиака и его шифры сняли несколько фильмов, самый известный из них в 2007 году поставил режиссер Дэвид Финчер.
Напомним, что в октябре 2019 года в Киеве поймали опасного убийцу, известного как "троещинский маньяк". Им оказался мужчина, который 15 лет пробыл в психбольнице.
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