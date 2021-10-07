В Україні офіційно підтвердили випадок поліомієліту. Захворіла дитина з села неподалік Рівного. Їй лише 1 рік і 4 місяці. Щеплення батьки дівчинці не зробили. Родина багатодітна, і після перевірки небезпечний вірус виявили і в іншої малечі. Нині фахівці проводять епідрозслідування.

Чи означає це, що поліо - хвороба, яку побороли у світі, знову повернулася в Україну? Сніжана Сидорук розпитала у фахівців.

До цієї лікарні у Рівному дівчинку привезли ще на початку вересня. Їй трошки більше року. Малеча, кажуть лікарі, не могла ходити, у неї паралізувало ніжки. Недуга не піддавалося лікуванню, тож медики запідозрили поліо - гострий в'ялий параліч.

Лілія Зорук, завідувачка Центру відновного лікування Рівненської обласної дитячої лікарні:

Ми проводили усі необхідні дослідження і були відправлені аналізи, і потім дитина через три тижні була виписана додому вже з позитивною динамікою.

Роман Сафонов, в. о. гендиректора Рівненського центру контролю та профілактики хвороб:

Підтвердили факт того, що дитина має дериват вакцинного штаму полівірусу другого типу. Це означає те, що є вакцинні штами, які циркулюють і не наносять шкоди, якщо необхідна кількість населення вакцинована.

Дівчинка не була вакцинована, кажуть медики. Тепер на неї чекає довготривала реабілітація. У родині ще дев'ятеро дітей. І небезпечний вірус виявили в сімох.

Роман Сафонов, в. о. гендиректора Рівненського центру контролю та профілактики хвороб:

В них винайдений аналогічний штам поліовірусу другого типу. Ну, принаймні, вони зараз почуваються здоровими. Якщо захворіла одна дитина, має такі ознаки, зазвичай параліч трапляється у однієї дитини з двохсот, яка має цей вірус. Тобто ми можем говорити, що вірус циркулює.

Епідеміологи почали розслідування. У селі, де сталося інфікування, вже взяли проби води і ґрунту. А в місцевій школі всіх невакцинованих учнів відправляють на дистанційне навчання.

Оксана, жителька села:

Не потрібно ділити дітей на щеплених і нещеплених через те, що наскільки відомо, що якщо і щеплена дитина, якщо й не хвора, вона може бути переносником хвороби.

Поліомієліт - інфекційна хвороба. Заразитися можуть і діти, і дорослі. Найчастіше через брудні руки, їжу та воду. Ліків від цієї недуги немає, тож єдиний шлях убезпечитися - щеплення, пояснюють епідеміологи. Вакцини в Україні достатньо, і вона безкоштовна.

Маємо в наявності живу вакцину ОПВ. Це десятидозна вакцинка, яка зберігається при температурі 2-8 градусів. Так само ми маємо інактивовану вакцинку. Це поліо.

Шість доз вакцини формують стійкий імунітет до поліомієліту на все життя. Проте батьки не поспішають вакцинувати своїх дітей. Особливо малюків до року.

Людмила Яценя, головний спеціаліст Департаменту цивільного захисту та охорони здоров'я населення Рівненської ОДА:

По Україні ми маєм 53 відсотки за вісім місяців, а в нас 49 відсотків. Звичайно, це показник низький. Справа в тім, що ця епідемічна ситуація щодо коронавірусної інфекції, вона трошки цьому і посприяла, що населення боїться робити щеплення.

Без належної вакцинації, кажуть фахівці, Україна може знову опинитися на порозі спалаху поліо. Шість років тому цю недугу заледве вдалося вгамувати на Закарпатті. Тоді там захворіло двоє дітей. Епідзаходи для зупинення інфекції тривали понад два роки.