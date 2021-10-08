Опубликованы видео землетрясения в Токио [ Редактировать ]
Источник: EPA / UPG
В Японии, в Токио, произошло мощное землетрясение, пострадали 32 человека. Об этом сообщает агентство Kyodo.
Произошли десятки случаев повреждения водопровода, остановлено движение пригородных поездов и метро.
Около 250 домов в центре Токио временно остались без электричества.
Магнитуда землетрясения составила 5,9. Это первые настолько сильные толчки после землетрясения 11 марта 2011 года, которое вызвало цунами и катастрофу на АЭС Фукусима.
Читайте также, на побережье Австралии произошло землетрясение магнитудой 6. В Мельбурне эвакуировали жителей некоторых высотных домов в центре города, эпицентр находился в горах в 180 км к востоку от Мельбурна, очаг залегал на глубине 10 км.
Кроме того, в Канаде произошло землетрясение магнитудой 6,5. Землетрясение произошло на 164 км к юго-востоку от города Китимат в Канаде, информация о пострадавших и разрушениях не поступала, по данным Геологической службы США, очаг залегал на глубине 15 км.
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