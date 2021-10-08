Медведчуку загрожує від 12 років тюрми до довічного ув'язнення

Нову підозру оголосили Віктору Медведчуку. Як зазначили очільники Генпрокуратури та СБУ, вона стосується контрабанди вугілля з тимчасово окупованих територій Донбасу.

Нагадаю, раніше Медведчуку висунули звинувачення в замаху на розкрадання природних ресурсів, у переданні спецслужбам Росії відомостей, що містять державну таємницю, і в антиукраїнській діяльності. Йому загрожує від 12 років тюрми до довічного ув'язнення.