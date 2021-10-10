Трилогию Grand Theft Auto перевыпустят в улучшенном виде [ Редактировать ]
Источник: GameSpot
Rockstar Games в честь приближающегося 20-летия игры Grand Theft Auto III анонсировала Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition.
Набор из трех игр будет включать улучшенные версии Grand Theft Auto III, Grand Theft Auto: Vice City и Grand Theft Auto: San Andreas.
Rockstar сообщила, что в играх будут улучшены графические элементы и улучшен современный игровой процесс, но при этом сохранен классический внешний вид оригиналов.
Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition выйдет в конце 2021 года на PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch и в программе запуска Rockstar Games на компьютерах. Мобильные версии тоже будут переизданы, но в 2022 году.
Игра Grand Theft Auto III, определяющая жанр, появилась 22 октября 2001 года и навсегда изменила наше представление о том, какой может быть игра с открытым миром.
Поскольку до 20-летия осталось всего две недели, мы, скорее всего, получим подробную информацию о ценах и точной дате запуска.
Rockstar дополнительно заявила, что на следующей недели удалит существующие версии этих классических игр из цифровых магазинов Steam, Rockstar Games Launcher и Epic Games Store. Неясно, как это повлияет на тех, кто уже владеет играми, например, получат ли они дополнительные обновления до более новых версий.
По слухам, Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition будет работать на движке Unreal Engine, а не на устаревшем Renderware, что позволит улучшить графику. В то же время Rockstar пока не раскрывает никаких подробностей о GTA 6.
Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как был рассекречен временной период игры Grand Theft Auto 6.
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