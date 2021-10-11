Власти США возобновили проведение иммиграционных лотерей, победителям которой выдают грин-карты. Сейчас идет регистрация на лотерею в 2023 году. Об этом сообщает посольство США в Киеве.

Конгресс США разрешил выдавать ежегодно по 55 тыс. видов на жительство иммигрантам со всего мира в рамках программы Electronic Diversity Visa (DV-2023). Регистрация идет на сайте http://dvprogram.state.gov.

Победа в лотерее не гарантирует, что соискатель получит визу или пройдете собеседование на получение визы. Победа в лотерее просто означает, что человек имеет право участвовать в программе получения иммиграционных виз.

Право на получение визы не переносится на следующий год. Весь процесс должен быть завершен за 12 месяцев.

Читайте также США запретят въезд всем невакцинированным иностранцам - СМИ

Иммиграционные лотереи в США "прикрыл" экс-президент Дональд Трамп. В 2017 году он запретил въезд в США гражданам нескольких мусульманских стран. А в 2020 году его администрация объявила о закрытии ряда иммиграционных виз.

Кроме того, президент США Джо Байден увеличил квоту приема беженцев в США до 125 тыс. в 2022 финансовом году (с 1 октября). Об этом говорится в заявлении Белого дома.

Напомним, что в июне 2020 года президент США Дональд Трамп ограничивал въезд иммигрантов по ряду виз, в том числе H-1B для высококвалифицированных специалистов. Это решение должно было сохранить рабочие места для американцев.

Читайте также В США запретили ввозить собак из 113 стран, включая Украину и Россию

Ранее "Подробности" сообщали, что заробитчан предупредили о проблемах с получением польских виз.