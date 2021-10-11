Пока весь мир активно переходит на технологии 5G со сверхбыстрым мобильным интернетом, Украина пока довольствуется 4G и только планирует внедрить сети 5-го поколения в 2022.

Казалось бы, зачем больше, ведь текущих скоростей в целом хватает для покрытия большинства задач: YouTube, соцсети, интернет-серфинг, потоковое вещание.

Нужно смотреть шире. Беспроводной Интернет 5-го поколения – это не только удовлетворение потребностей для рядовых владельцев смартфонов, он также предоставляет гораздо более широкие возможности для промышленности и бизнеса.

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Практическое применение технологий 5G продемонстрировала компания "Huawei Украина" на специальном мероприятии Road Show 2021 в НСК "Олимпийский", где посетителям предлагали лично оценить возможности сетей нового поколения в самых разнообразных сценариях. Рассмотрим наиболее впечатляющие.

3D голограммы для видеозвонков

Потребность в видеозвонках с наступлением карантина и удаленной работы стала крайне востребованной. Но как еще улучшить существующие видеоконференции с использованием 5G-связи?

Huawei предлагает нестандартный вариант – видеозвонок, в котором собеседник представлен в виде 3D-голограммы. Достигается это путем специального стереоскопического экрана, в котором в реальном времени проецируется лицо собеседника с эффектом объема, как в 3D-кино. При этом ощущается не только объем лица, но и помещения, в котором находится собеседник.

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Причем для просмотра такого изображения не требуются специальные очки. Ширина угла обзора такого дисплея достигает 58 градусов. Для примера, на заре развития такой технологии ширина обзора была уже – всего 15-20 градусов.

Вскоре технология "пойдет" в массовое производство смартфонов, планшетов, больших экранов. Все, что мы видим в фантастических фильмах, будет воспроизводиться благодаря таким экранам.

Причем тут 5G? Дело в том, что для проекции объекта в 3D необходима очень высокая пропускная способность и низкая задержка, а текущий стандарт 4G не может должным образом удовлетворить такие высокие требования. Сейчас это может компенсировать Wi-Fi 6, но в будущем около 90% общения будет по мобильной связи.

Видеорингтоны

С приходом 5G в Украину на смену классических рингтонов могут прийти видеорингтоны.

К примеру, абонент звонит в клинику и вместо скучных гудков ему демонстрируется видеоролик, в котором врач рассказывает, что оперативно нужно сделать, скажем, при переломе.

Сейчас видеорингтоны уже работают в Китае, в нескольких странах Европы и Турции. Сейчас эта технология популярна в HoReCa, отелях, туристических агентствах, на предприятиях, у которых есть горячая линия.

В Huawei надеются, что Украинцы тоже смогут оценить преимущество видеорингтонов, для передачи которых также необходим быстрый 5G-интернет.

Образование с AR

AR-технологии постепенно внедряются в нашу повседневную жизнь, но тормозит их развитие слабое интернет-соединение. Тем не менее, бизнес активно внедряет их. Украинские компании "Нова пошта", "Сільпо", "Видавництво Старого Лева" давно экспериментируют с дополненной реальностью, но пока без 5G, что ограничивает применение. В чем особенность?

Подобные приложения могут быть полезны для более реалистичной демонстрации студентам изучаемых предметов. Дополненная реальность поможет изучать анатомию, биологию, природоведение прочие предметы. Но тут опять все упирается в необходимость быстрой передачи данных (минимум 100 Мбит/с), чтобы отобразить детальный 3D-объект в пространстве.

Дистанционное управление техникой

5G-сети помогут внедрить дистанционное управление различной техникой, где нахождение человека сейчас подвержено риску. К примеру, Huawei показала, как при помощи сетей 5-го поколения управлять горнодобывающей техникой без риска: оператор сидит в нескольких километрах от машины и управляет ею дистанционно с пульта управления. Выглядит это так, словно играешь в симулятор за компьютером. Техника для демонстрации пусть и была игрушечной, но дает ощущение управления реальным экскаватором.

5G в данном случае позволяет передавать видео в высоком разрешении с нескольких камер одновременно, а также мгновенно отправляет сигналы оборудованию (поднятие ковша, поворот стрелы) – задержки в таких ситуациях должны быть минимальны. Все манипуляции оператор видит на экранах.

Например, 4G-сети выдают максимальную задержку в 100 мс, тогда как в 5G – 1 мс, что невероятно быстро (человек, к примеру, моргает с частотой 100-150 мс).

Чтобы сервер видеоаналитики распознавал и делал выводы по определенным алгоритмам, нужно высокое разрешение видео (желательно 4К). Поэтому 4G для таких высоких требований уже не достаточно.

В Украине кейсом уже заинтересовалось одно из крупных горнодобывающих предприятий (имя в Huawei пока не раскрывают). Но для полноценного запуска ему не хватает приватной LTE-сети. Ждут запуска 5G.

VR-игры

Sony постепенно внедряет в PlayStation технологию VR нового поколения, потому что за ней будущее. На текущем этапе тоже есть ограничения, главное из которых – невысокое разрешения экрана, которое мешает полному погружению в виртуальный мир. Частично проблему решают высокоскоростные провода, но это ограничивает свободу перемещения.

С внедрением 5G VR-игры преобразятся и раскроют себя в полную мощность. Huawei в демозоне показали онлайновые VR-гонки с максимальным эффектом погружения. Гарнитура полностью беспроводная и выдает четкую картинку, передающуюся через 5G сеть (в данном случае была симуляция мобильной сети).

Еще одна особенность этого кейса в том, что игрокам не нужна громоздкая приставка или компьютер. Такие VR-очки можно подключить к любому смартфону, а сам гаджет по 5G соединяется с облаком и получает потоковую передачу.

Подобный облачный гейминг сейчас внедряет Microsoft со своим xCloud и Google с сервисом Stadia. Но тормозит опять-таки – слабое интернет-соединение пользователей. В будущем с развитием сетей 5G игровой опыт будет полностью облачным по подписке без необходимости покупать игровые системы.

Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как Huawei представили в Украине монитор-гигант и планшет без Android.

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