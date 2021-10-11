Кабинет министров Украины выделил 150 млн грн на обеспечение расходными материалами учреждений здравоохранения, которые проводят предварительную диагностику коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

Средства выделили по бюджетной программе Мероприятия, связанные с борьбой с острой респираторной болезнью, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, и ее последствиями.

Также дополнительно ожидается поставка двух миллионов экспресс-тестов за средства специального фонда государственного бюджета по программе Улучшение охраны здоровья на службе у людей.

Это позволит покрыть дополнительную потребность учреждений здравоохранения для диагностики COVID-19 и обеспечить бесплатное тестирование лиц с подозрением на коронавирус.

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