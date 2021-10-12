Названа самая полезная и сама вредная поза для сна [ Редактировать ]
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Все мы спим по-разному и в разнообразных положениях тела. Некоторым людям нравится спать на боку на мягкой кровати, другие предпочитают спать на спине на жестком матрасе.
Сон очень важен для вашего тела и разума, в каком-то смысле в это время вы заряжаете себя. Недосыпание может иметь негативные последствия – может повлиять на вашу память, концентрацию, время реакции, решительность, эмоции и общее физическое состояние.
Во сне мы проводим 1/3 своей жизни, а это очень много. Поэтому важно сохранить удобную позу, чтобы хорошо выспаться и не навредить себе, поскольку положение для сна может иметь как положительное, так и отрицательное влияние на ваше тело.
В каком положении лучше всего спать?
Положение для сна
Всех людей можно условно разделить на три категории:
- на животе;
- на спине;
- на боку.
Сон на спине
Вы спите на спине? Тогда вам повезло, потому что это самая здоровая поза для сна! Сон на спине полезен для позвоночника, так как при этом выравнивается.
К тому же эта поза лучше всего подходит для вашей кожи – на вашем лице долго не будут появляться морщины, как у тех, кто спит на боку или на животе.
Эта поза также хороша для женщин, так как сон на спине предотвратит появление морщин на груди, а также ее провисание. Единственный недостаток – поза на спине усиливает храп, а также вызывает небольшую нагрузку на мышцы спины и шеи.
Сон на боку
Вы чаще спите на боку? Вы определенно не единственный, потому что это самая распространенная поза для сна.
Когда вы спите на боку, у вас могут появиться боли в руках и ногах, потому что вы постоянно лежите на одной из сторон. Сон на правом боку также вреден для пищеварения и усиливает изжогу.
Положительный момент: сон на боку улучшает кровообращение и уменьшает храп.
На животе
У нас плохие новости для людей, которые спят на животе – эта позиция самая нездоровая. У вас появятся жалобы на шею, так как ваша голова полностью повернута, и могут начаться проблемы со спиной.
Ваш позвоночник должен принять неудобное положение, что также заставит вас больше вертеться во сне. Из-за этого ваш сон будет больше нарушаться.
Попробуйте заснуть на полный желудок на животе – это не будет приятно! Тем не менее, такая поза тоже уменьшает храп, так что это ее единственный плюс.
Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, чем полезен послеобеденный сон. Также мы рассказывали, когда и почему снятся вещие сны.
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