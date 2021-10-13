Известная украинская певица Алина Гросу неожиданно сменила имидж. Новый образ она показала на своей странице в Instagram.

Девушка предстала перед подписчиками с темным цветом волос.

Отметим, действительно ли звезда сменила цвет волос или же просто надела парик - неизвестно.

Немножко шок-контента. Как вам?

Отметим, Алина часто экспериментирует с прическами.

Ранее мы писали о том, что Алину Гросу заметили в объятьях российского актера. Отмечается, что Алине давно приписывают роман с актером. Он часто снимается в ее клипах, а также пару замечают на курортах.

Также сообщалось, что сменившая пол актриса Эллен Пейдж объявила о разводе с женой.

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