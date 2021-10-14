Гучний скандал розгорівся в Америці. Цього разу через витік інформації у пресі. ЗМІ стало відомо, що Пентагон хоче розмістити своїх військових в Узбекистані.

Що саме планували у Вашингтоні? Дмитро Анопченко знає деталі.

Усе почалося з публікації видання Politico, яке з посиланням на неофіційні розмови з чиновниками американського Міноборони повідомило: США ідуть в Узбекистан. Мовляв, уже кілька місяців адміністрація Байдена проводить закриті переговори. І все, щоб отримати дозвіл розмістити в країні своїх військових, щонайменше контртерористичні підрозділи. І мати можливість із чужої території завдавати ударів по позиціях екстремістів в Афганістані, який Америка залишила.

Американські чиновники кажуть, що Узбекистан піднявся в переліку зовнішньополітичних пріоритетів США після виведення військ з Афганістану. Ці дві країни межують, і Ташкент відкритий для дискусій щодо того, аби прийняти в себе біженців і розмістити американські війська.

Газета пише: останніми днями в Узбекістані вже були дві делегації американських конгресменів, два тижні тому туди літала заступниця держсекретаря, а буквально днями, щоб про все домовитися, прибуде "важка артилерія" - делегація за участю ключових генералів Пентагону.

І такий сплеск цікавості до Узбекистану пояснюється просто. Америка надто вже поспішила, забравши свої війська з Афганістану і навіть не залишивши жодної військової бази, про що домовлялися за Трампа. А тепер розуміє, що за талібів країна йде не туди й потрібен постійний контроль - і не із супутників, а хоча б десь поблизу кордонів.

Ба більше, глава Пентагону на закритих слуханнях у Конгресі повідомив сенаторам про пропозицію Росії дозволити Штатам використовувати свої військові бази в Центральній Азії - і це б іще більше спростило Пентагону завдання.

А далі - несподіваний поворот. Те, що інформацію про наміри Вашингтона надто рано опублікувала преса, схоже, зірвало всі плани.

Міністр закордонних справ Узбекистану, а він зараз у Мінську, на зустрічі головних дипломатів країн СНД (мабуть, не без розмов із "старшими колегами по Співдружності") пряму військову взаємодію зі Штатами змушений був спростовувати. Сказав: "таке питання не стоїть і не обговорюється". Услід за ним Міноборони країни теж виступило із заявою.

Узбекистан не планує таких кроків, оскільки це заборонено Конституцією й не передбачено оборонною доктриною нашої країни.

І, схоже, надто поінформовані журналісти й надто балакучі чиновники, які, не подумавши, "злили" свої плани пресі, змусять тепер Штати переглядати стратегію й шукати, де б іще розмістити війська, аби, залишивши Афганістан, все одно його контролювати.