На Закарпатье машина врезалась в эвакуатор и вспыхнула [ Редактировать ]
В Закарпатской области автомобиль врезался в припаркованный эвакуатор, после чего загорелся. В результате аварии погиби четыре человека.
Сообщается, что авария произошла рано утром на трассе в селе Большие Лучки Мукачевского района. Водитель автомобиля Renault Logan допустил столкновение с припаркованным эвакуатором "ГАЗель", после чего легковушка загорелась.
"В результате ДТП погибли 4 человека (водитель и 3 пассажира легкового автомобиля), и травмирован 1 человек (водитель эвакуатора) которого в состоянии средней степени тяжести госпитализировали в больницу", - говорится в сообщении.
Напомним, в начале октября в Польше погиб 23-летний украинский заробитчанин. Парень рисовал разметку на скоростной дороге S17 между Люблином и Варшавой, когда его сбил грузовик.
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