На трассе Киев-Чоп "заблокировано" движение из-за ДТП: есть пострадавшие [ Редактировать ]
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На трассе Киев-Чоп в Киевской области произошло ДТП. Движение в районе села Макарив затруднено. Об этом сообщает пресс-центр полиции Киевской области.
ДТП произошло на 51 километре трассы Киев-Чоп. Легковой автомобиль Skoda врезался в отбойник. В результате аварии есть пострадавшие. Их число и состояние не уточняется.
Устанавливать обстоятельства аварии будут следователи.
В полиции предупредили, что в результате ДТП движение в районе села Макарив осложнено в обоих направлениях. Водителей попросили с пониманием отнестись к временным неудобствам и планировать маршруты с учетом этой информации.
Напомним, в начале октября в Польше погиб 23-летний украинский заробитчанин. Парень рисовал разметку на скоростной дороге S17 между Люблином и Варшавой, когда его сбил грузовик.
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