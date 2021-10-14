На трассе Киев-Чоп в Киевской области произошло ДТП. Движение в районе села Макарив затруднено. Об этом сообщает пресс-центр полиции Киевской области.

ДТП произошло на 51 километре трассы Киев-Чоп. Легковой автомобиль Skoda врезался в отбойник. В результате аварии есть пострадавшие. Их число и состояние не уточняется.

Устанавливать обстоятельства аварии будут следователи.

В полиции предупредили, что в результате ДТП движение в районе села Макарив осложнено в обоих направлениях. Водителей попросили с пониманием отнестись к временным неудобствам и планировать маршруты с учетом этой информации.

Напомним, в начале октября в Польше погиб 23-летний украинский заробитчанин. Парень рисовал разметку на скоростной дороге S17 между Люблином и Варшавой, когда его сбил грузовик.

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