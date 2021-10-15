Цена на нефть значительно выросла [ Редактировать ]
Цена на нефть североморской марки Brent превысила отметку 85 долларов за баррель. Нефть торгуется на этом уровне впервые за три года.
Об этом сообщается в данных торгов на Лондонской бирже ICE.
Согласно данным торгов, цена декабрьского фьючерса Brent сегодня поднялась выше 85 долларов за баррель и на максимуме нефть торговалась на отметке 85,08 доллара. Это более чем на 1% больше по сравнению с закрытием предыдущей сессии.
Кроме того, растет и цены на американскую нефть WTI. Ноябрьские фьючерсы на Нью-Йоркской товарной бирже уже подорожали до 82,13 доллара за баррель.
Ранее мы писали о том, что у берегов Новороссийска в Черном море произошла серьезная экологическая катастрофа - в прибрежные воды вылилась нефть из танкера.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
В этой зоне область будет находиться пока Государственная комиссия ТЭБ и ЧС не примет соответствующее решение после улучшения ситуации с коронавирусом
Его место занял нынешний спикер Рады Руслан Стефанчук
В Украине скорее всего будет бустерная вакцинация от COVID. Но также рассматривается вариант повторной двойной вакцинации
Под новые условия попадают те, кто прибывает из стран с низким уровнем эпидемического риска