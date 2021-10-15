Цена на нефть североморской марки Brent превысила отметку 85 долларов за баррель. Нефть торгуется на этом уровне впервые за три года.

Об этом сообщается в данных торгов на Лондонской бирже ICE.

Согласно данным торгов, цена декабрьского фьючерса Brent сегодня поднялась выше 85 долларов за баррель и на максимуме нефть торговалась на отметке 85,08 доллара. Это более чем на 1% больше по сравнению с закрытием предыдущей сессии.

Кроме того, растет и цены на американскую нефть WTI. Ноябрьские фьючерсы на Нью-Йоркской товарной бирже уже подорожали до 82,13 доллара за баррель.

Ранее мы писали о том, что у берегов Новороссийска в Черном море произошла серьезная экологическая катастрофа - в прибрежные воды вылилась нефть из танкера.

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