Перша і найвідоміша криптовалюта світу знову подорожчала. Сьогодні її вартість наблизилася до рекордної позначки в майже 60 тисяч доларів. Зростання відбулося на очікуваннях, що у США буде створено перший індексний фонд для біткоїна та його акції почнуть торгуватися на біржах.

Найпопулярніша криптовалюта почала зростати з початку жовтня, а до того зазнала незначного падіння. Ну а що відбувається у традиційних секторах економіки?- розкаже Кирило Воронко.

"Газпром" цього року тричі зменшував транзит блакитного палива Україною. Про це повідомив генеральний директор оператора газотранспортної системи України Сергій Макогон. За його словами, торік транзит скоротився на майже 40 мільйонів кубометрів (зі 186 млн м3 на добу до 124 млн м3). Поточного року убавив удвічі: з 1 вересня до 109 мільйонів кубометрів, а це майже на 20 мільйонів менше.

І з 1 жовтня до 86 мільйонів. Хоча чинний контракт передбачає транспортування 109 мільйонів кубометрів. За словами директора оператора ГТС, попри значну нестачу газу в ЄС та максимальні ціни, "Газпром" навіть не використовує ті потужності, за які вже сплачено. Він також додав, що Україна готова транспортувати додаткові обсяги блакитного палива, які перевищують потужність "Північного Потоку-2".

Новостворенним фермерським господарствам нададуть допомогу з держбюджету. Відповідне рішення підписав глава держави. Згідно з документом, у перші три роки після створення господарства власникам надаватимуть допомогу, зокрема через Український державний фонд підтримки та з місцевих бюджетів. На таке сприяння можуть розраховувати новостворені фермерські садиби, сімейні фермерські господарства і ті, що розташовані в гірських населених пунктах на поліських територіях. Грошову допомогу також отримають фермери віком до 35 років включно.

Майже 30 тисяч земельних угод зареєстрували в Україні. Про це повідомили в Міністерстві аграрної політики та продовольства України. За період із липня до сьогодні зареєстровано земель на майже 74 тисячі гектарів. За площею проданих земель лідирують Кіровоградська область (10 150,3 га), Харківська (9 520,2 га) і Полтавська (6 578,7 га). До 2024 року купувати сільськогосподарську землю можуть тільки фізособи,громадяни України, з обмеженням - 100 гектарів.

Аеропорт у Жулянах закриють на рік. Для оновлення. Як повідомив глава ради директорів Київського аеропорту, зокрема, планують переробити злітно-посадкову смугу. Її довжину збільшать на 460 метрів. А ще повітряна гавань отримає інструментальну систему посадки, яка дозволить літакам приземлятися за видимості приблизно 350 метрів. Наразі польоти в Жулянах припиняються, за видимості меншої восьмисот метрів. Роботи оцінюють від двох із половиною до чотирьох мільярдів гривень. Розпочнуть ремонт у 2023 році.