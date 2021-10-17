С 18 октября во Львове начнут действовать дополнительные карантинные ограничения, которые могут еще больше усилить с 1 ноября. Об этом сообщил городской глава Андрей Садовый.

"Сложные времена требуют сложных и оперативных действий. С 18 октября Львов будет жить по новым карантинными правилам", - говорится в сообщении мэра города.

По словам Садового, львовские школьники идут на двухнедельные каникулы до 1 ноября. Это же касается учреждений дополнительного образования, в том числе музыкальных школ.

Библиотеки будут работать только на выдачу книг.

Кроме того, принято решение запретить массовые мероприятия, кроме тех, в которых участники и организаторы имеют сертификат вакцинации или отрицательный ПЦР-тест, сделанный за 72 часа и раньше до начала мероприятия.

Каким будет карантин в Украине

Театры, музеи, кинотеатры, галереи, филармония, органный зал будут работать только для посетителей с сертификатом вакцинации или отрицательным ПЦР-тестом. Количество посетителей - не более 50% от общего числа мест.

Объектам торговли, парикмахерским, салонам красоты и ТРЦ позволят работать при вакцинации персонала или наличии негативных ПЦР-тестов. Заполняемость не может превышать половины от площади.

Учреждения общественного питания смогут работать до 23:00 и при полной вакцинации персонала или отрицательных ПЦР-тестов. Заполненность - до 50% от площади, не более 4 человек за столиком.

В частности, Садовый предупредил, что если в течение двух недель ситуация не стабилизируется, то с 1 ноября учреждения общественного питания смогут посещать только вакцинированы или граждане с отрицательным ПЦР-тестом.

Отметим, в Киеве уровень заболеваемости коронавирусом достигнет пикового значения в конце октября - начале ноября. Столица перейдет из "желтой" в "оранжевую" зону эпидемиологической опасности.

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