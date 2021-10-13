По состоянию на сегодняшний день смертность от коронавируса снижается и находится на самом низком уровне почти за год. Об этом сообщается на сайте Всемирной организации здравоохранения.

Отмечается, что это характерно для большинства регионов, кроме Европы.

В ходе брифинга гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил:

Количество еженедельно регистрируемых смертей от COVID-19 продолжает снижаться и сейчас находится на самом низком уровне почти за год. Но это все еще неприемлемо высокий уровень - почти 50 000 смертей в неделю, а реальное число, безусловно, выше.

Он уточнил, что смертность от COVID снижается во всех регионах, кроме Европы, где несколько стран сталкиваются с новой волной коронавируса.

И, конечно же, смертность наиболее высока в странах и группах населения с наименьшим доступом к вакцинам. Как вы знаете, 56 стран, которые были фактически исключены из глобального рынка вакцин, не смогли достичь цели вакцинации 10% своего населения к концу сентября - и большинство из них в Африке.

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