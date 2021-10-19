Зручний графік вакцинації затвердять для кожної області [ Редактировать ]
В іншу область - лише із сертифікатом вакцинації або негативним тестом. З 21 жовтня в Україні запрацюють нові правила пасажирського сполучення між регіонами.
Нововведення обговорили під час селекторної наради у Президента. За словами міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка, 95% ушпиталених - невакциновані.
Щоб спонукати людей до імунізації, прем'єр доручив затвердити зручний графік щеплень для кожної області. А правоохоронці відзвітували про боротьбу з підробними тестами та сертифікатами.
Кажуть, лікарів і представників лабораторій уже притягають до відповідальності.
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Таке рішення ухвалили сьогодні на засіданні державної комісії. Тож 15 жовтня в області почнуть діяти найсуворіші карантинні обмеження.
І доки українців вмовляють вакцинуватися хоча б однією дозою, європейцям колотимуть уже третю. Агенція ЄС із лікарських засобів рекомендує людям, вакцинованим "Пфайзером" та "Модерною", так зване "бустерне" щеплення.
У виробника стверджують, що вже за два тижні після другої дози рівень антитіл перевищує 95 відсотків.
Ковідне відділення Дніпропетровської обласної лікарні імені Мечникова. Тут уже виділили два корпуси для інфікованих коронавірусом пацієнтів. Але наплив хворих такий, що і цього замало.
У п'ятірку країн із найбільшим поширенням коронавірусної інфекції також входять Туреччина, Сполучені Штати й Індія.