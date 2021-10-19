В нидерландском Зейсте состоялась жеребьевка финальной части Евро-2022 по футзалу. Об этом сообщается на сайте UEFA.

По регламенту 16 участников финальной стадии были разбиты на 4 группы по 4 команды. Украина попала в группу А вместе со сборными Нидерландами (хозяева турнира) и Португалией (действующий чемпион Европы).

Третий соперник "сине-желтых" определится после отборочного матча плей-офф между Сербией и Беларусью. В плей-офф Евро выйдут первые две команды в группе.

Итоги жеребьевки финального раунда Евро-2022 по футзалу:

Группа A: Нидерланды, Португалия, Сербия/Беларусь, Украина.

Нидерланды, Португалия, Сербия/Беларусь, Украина. Группа B: Казахстан, Италия, Словения, Финляндия.

Казахстан, Италия, Словения, Финляндия. Группа C: Россия, Хорватия, Польша, Словакия.

Россия, Хорватия, Польша, Словакия. Группа D: Испания, Азербайджан, Босния и Герцеговина, Грузия.

Сборная Украины вышла в финальную часть турнира Евро-2022 по итогам группового этапа квалификации, где обошла Данию (6:2, 8:2) и Албанию (10:3, 5:0), но обошла Хорватию (2:3, 2:7).

Поединки финального турнира Евро-2022 пройдут с 19 января по 6 февраля 2022 года на арене Ziggo Dome в Амстердаме (групповой этап, плей-офф) и арене Martini Plaza в Гронингене (групповой этап).

Предварительный календарь Евро-2022 по футзалу:

Групповой этап: 19-29 января 2022;

1/4 финала: 31 января - 1 февраля 2022;

1/2 финала: 4 февраля 2022;

Матч за третье место и финал: 6 февраля 2022.

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