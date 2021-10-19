Сборная Украины узнала соперников по футзальному Евро-2022 [ Редактировать ]
Источник: uefa.com
В нидерландском Зейсте состоялась жеребьевка финальной части Евро-2022 по футзалу. Об этом сообщается на сайте UEFA.
По регламенту 16 участников финальной стадии были разбиты на 4 группы по 4 команды. Украина попала в группу А вместе со сборными Нидерландами (хозяева турнира) и Португалией (действующий чемпион Европы).
Третий соперник "сине-желтых" определится после отборочного матча плей-офф между Сербией и Беларусью. В плей-офф Евро выйдут первые две команды в группе.
Итоги жеребьевки финального раунда Евро-2022 по футзалу:
- Группа A: Нидерланды, Португалия, Сербия/Беларусь, Украина.
- Группа B: Казахстан, Италия, Словения, Финляндия.
- Группа C: Россия, Хорватия, Польша, Словакия.
- Группа D: Испания, Азербайджан, Босния и Герцеговина, Грузия.
Сборная Украины вышла в финальную часть турнира Евро-2022 по итогам группового этапа квалификации, где обошла Данию (6:2, 8:2) и Албанию (10:3, 5:0), но обошла Хорватию (2:3, 2:7).
Поединки финального турнира Евро-2022 пройдут с 19 января по 6 февраля 2022 года на арене Ziggo Dome в Амстердаме (групповой этап, плей-офф) и арене Martini Plaza в Гронингене (групповой этап).
Предварительный календарь Евро-2022 по футзалу:
- Групповой этап: 19-29 января 2022;
- 1/4 финала: 31 января - 1 февраля 2022;
- 1/2 финала: 4 февраля 2022;
- Матч за третье место и финал: 6 февраля 2022.
Ранее "Подробности" сообщали о том, что сборная Франции по футболу победила в Лиге наций.
по теме
Внезапно во время футбольного матча в Боснийской Премьер-лиге на поле выбежал пес и буквально отобрал у футболистов мяч
Автором такого нововведения стал легендарный французский тренер
Нападающий "Милана" Златан Ибрагимович восстановился от травмы и вернулся к тренировкам
Президент Украинской федерации смешанных единоборств Владимир Тесля заявил, что российские спортсмены не смогут выступить на турнире, который должен пройти в Киеве с 5 по 9 ноября
И. о. главного тренера сборной Украины Александр Петраков на пресс-конференции после матча заявил, что в борьбе за второе место в группе и выход в финальную часть ЧМ-2022 для Украины еще ничего не потеряно.