В Киеве на кладбище образовалась очередь из погребальных автобусов [ Редактировать ]
Во вторник, 19 октября, в Киеве, на Байковом кладбище, заметили очереди из погребальных автобусов. Практически каждые 10 минут приезжают новые машины.
Большинство людей умерли из-за коронавируса или осложнений от болезни.
В частности у здания крематория в 15:00 стояло 11 автобусов. Также люди вынуждены стоять в очереди, чтобы оформить нужные документы.
У нас такая очередь целый день. Большинство тех, кого привозят, умерли от коронавируса или из-за осложнений.
Как сообщали "Подробности", в Украине за минувшие сутки, 18 октября, подтвердили 15 579 новых заражений COVID, 538 пациентов скончались. Больше всего новых случаев коронавируса зафиксировано в Одесской и Харьковской областях.
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