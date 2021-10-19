Кандидати нові - технології старі. Брудні довибори в Херсоні та на Черкащині прогнозують громадські активісти. Там, нагадаю, обирають своїх представників до Верховної Ради. І всі місцеві готелі заповнені політтехнологами, - кажуть в організації "Стоп корупції". А "гречкосійство" почалося ще задовго до передвиборчої кампанії.

Роман Бочкала, журналіст, співзасновник ВГО "Стоп корупції", засновник руху "Стоп політичній корупції":

Вже є клони, вже є гречкосії, вже є всі ті класичні ознаки виборчого процесу, які в нас в Україні щоразу відбуваються. І щоразу діюча влада каже про те, що тепер все буде по-новому, на жаль, що все так само відбувається. Іноді з залучанням брудних технологій, як власне і було раніше.

Юрій Гаврилечко, співзасновник Аналітичного консалтингового агентства "Українська Фабрика Думки":