Громадські активісти прогнозують брудні довибори у Херсоні та на Черкащині [ Редактировать ]
Кандидати нові - технології старі. Брудні довибори в Херсоні та на Черкащині прогнозують громадські активісти. Там, нагадаю, обирають своїх представників до Верховної Ради. І всі місцеві готелі заповнені політтехнологами, - кажуть в організації "Стоп корупції". А "гречкосійство" почалося ще задовго до передвиборчої кампанії.
Роман Бочкала, журналіст, співзасновник ВГО "Стоп корупції", засновник руху "Стоп політичній корупції":
Вже є клони, вже є гречкосії, вже є всі ті класичні ознаки виборчого процесу, які в нас в Україні щоразу відбуваються. І щоразу діюча влада каже про те, що тепер все буде по-новому, на жаль, що все так само відбувається. Іноді з залучанням брудних технологій, як власне і було раніше.
Юрій Гаврилечко, співзасновник Аналітичного консалтингового агентства "Українська Фабрика Думки":
Скоріш за все, ці вибори покажуть, що рахувати голоси влада буде досить довго. Наскільки в цей процес будуть втручатися суди й на чиєму боці, подивимося, допоки, як не дивно, суди залишаються осередком державності та зазвичай стоять на сторожі закону.
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