Олексій Навальний отримав премію імені Сахарова [ Редактировать ]
Олексій Навальний отримав премію імені Сахарова. Російського опозиціонера номінувала на цю нагороду Європейська народна партія. Сам Навальний зараз - у в'язниці. Туди його кинули після повернення з Німеччини, де політик лікувався від отруєння "Новічком".
Навальний - активний опонент кремлівського режиму. Почесну нагороду Європарламент вручає борцям за права людини з 1988 року - на честь радянського фізика та правозахисника Андрія Сахарова. У 2018 році її отримав в'язень Кремля, український режисер із Криму Олег Сенцов.
по теме
Сьогодні в країні заплановані масові акції протесту. Саакашвілі затримали в Грузії першого жовтня, коли він приїхав підтримати свою партію на місцевих виборах.
Цю нагороду вручають увосьме - людям з інвалідністю. Цього року лауреатів - семеро.
Як повідомляє Слідчий комітет республіки, затримані публікували повідомлення та відео щодо смерті співробітника КДБ.
Правозахисники отримали доступ до відеоархіву, на якому працівники колоній знущаються з бранців.
Після скандалу з публікацією архіву у тюрмах Федерації почалися перевірки. І вже є перші звільнення.