На Харківщині викрили групу зловмисників, які продали 40 тисяч підроблених ПЛР-тестів та пів тисячі Covid-сертифікатів.

Замовлення приймали в соцмережах - достатньо було лише надати свої дані. Використовували логотип медичної лабораторії та печатки різних медустанов.

За тест просили 400 гривень, за сертифікат – 1,5 тисячі. Щомісячний прибуток десяти зловмисників становив 4 мільйони гривень. Сімох із них, включно з організатором, затримали.

Ольга Міщенко, начальник сектору моніторингу, координації та аналітики Управління протидії кіберзлочинам в Харківській області: