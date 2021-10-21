На Харківщині група шахраїв продала 40 тисяч підроблених "ковідних" тестів [ Редактировать ]
На Харківщині викрили групу зловмисників, які продали 40 тисяч підроблених ПЛР-тестів та пів тисячі Covid-сертифікатів.
Замовлення приймали в соцмережах - достатньо було лише надати свої дані. Використовували логотип медичної лабораторії та печатки різних медустанов.
За тест просили 400 гривень, за сертифікат – 1,5 тисячі. Щомісячний прибуток десяти зловмисників становив 4 мільйони гривень. Сімох із них, включно з організатором, затримали.
Ольга Міщенко, начальник сектору моніторингу, координації та аналітики Управління протидії кіберзлочинам в Харківській області:
Правоохоронцями було проведено 23 обшуки: за місцями мешкання фігурантів, їх автомобілях та офісах на території Київської, Харківської та Запорізької областей. За результатами вилучено комп'ютерну техніку, телефони, банківські картки, грошові кошти, печатки та штампи медичних закладів, а також особисті печатки лікарів. За скоєне зловмисникам може загрожувати до 8 років позбавлення волі.
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