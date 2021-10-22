Як допомогти Польщі, Литві та Латвії з напливом біженців - питання, яке винесла на порядок денний Ангела Меркель.

Прощальний саміт Ангели Меркель. У Брюсселі зібралися лідери Євросоюзу обговорити нагальні питання. І канцлерка, ймовірно, на події такого високого рівня буде востаннє, якщо в Берліні не затягнуться перемови коаліції про нового канцлера. Що радить Меркель своїм європейським колегам перед тим, як піти - розкаже Олена Абрамович.

Свій перший саміт Євросоюзу Ангела Меркель відвідала 2005. І проблеми, які обговорювали на тодішній зустрічі, дуже схожі до нинішніх. Йшлося про "глобальний підхід до міграції", "майбутнє Європи", "зміни клімату", і навіть "верховенство права". А ще лідери ніяк не могли погодити бюджет ЄС та внесок Великої Британії після розширення Євросоюзу.

Ангела Меркель, федеральний канцлер Німеччини:

Хочемо розпочати переговори вже зараз і, думаю, що ми докладем якнайбільше зусиль, щоб дійти згоди.

Досягти одностайної згоди, компромісу, за який проголосує кожна країна-член - завдання не просте. І виконати його часто вдавалося саме завдяки майстерності Ангели Меркель. "Необхідно розмовляти" - постійно повторювала вона. Те ж саме сказала і цього разу щодо Польщі.

Ангела Меркель, федеральний канцлер Німеччини:

Верховенство права - ключовий аспект Євросоюзу. У той же час нам необхідно знаходити способи досягати спільних рішень. Бо просто навантажувати Європейський суд новими справами - це не вихід.

Останній тиждень у Брюсселі був неспокійним, бо Конституційний суд Польщі скасував рішення Європейських судів. Це викликало шквал критики, проте слідом за Меркель знизили градус напруги і багато країн-членів. Стали наголошувати на необхідності "діалогу", а не конфронтації. Озброївся такою ж позицією і польський прем'єр.

Матеуш Моравецький, прем'єр-міністр Польщі:

Ми не поступимося під тиском шантажу. Ми готові до діалогу. І не згодні з тим, що ЄС бере на себе дедалі більше повноважень. Ми, звичайно, поговоримо про те, як спокійно вирішити цю суперечку.

Лідери вирішили не витрачати надто багато часу на скандал довкола Польщі, бо назріла низка інших, не менш нагальних питань. Як от ціни на газ та електроенергію. Єврокомісія бачить вирішення проблеми в нарощуванні відновлюваних джерел.

Ще одна проблема - нелегальна міграція білоруським маршрутом. Як допомогти Польщі, Литві та Латвії з напливом біженців - питання, яке винесла на порядок денний Ангела Меркель. Проте з боку південних країн - Іспанії, Італії, Греції - ентузіазму допомогти не було. Адже вони роками мали такі ж проблеми, і саме східні держави не хотіли брати участь у розподілі мігрантів.