Министерство юстиции Украины назвало расценки за услуги заключенным в СИЗО - доступ к IP-телефонии и интернету. Прейскурант опубликовал в Facebook глава ведомства Денис Малюська:

телефон: 15 минут разговора - 10 грн; месячный абонемент - 345 грн;

интернет с ограничением контента (планшет) - 575 грн/месяц.

На сайте Минюста приведены тарифы на связь в СИЗО по городам. Самые дорогие 15 минут разговора во Львове - 17,5 грн, самые дешевые в Житомире - 4 грн.

Министр предупредил, что все разговоры заключенных автоматически записываются, а трафик и история посещений сайтов - отслеживается.

Этим нововведением:

предоставляется возможность заключенным общаться с родными;

ликвидируется коррупция на "контрабандных" телефонах;

пополняются средства спецфонда на ремонты;

обеспечивается соблюдение прав человека;

уменьшается спрос на физические свидание, что важно из соображений пандемии.

Напомним, Кабинет министров запустил экспериментальный проект платной услуги по предоставлению улучшенных бытовых условий в следственных изоляторах Украины 22 апреля 2020 года.

8 мая 2020 года VIP-камеры появились в "Киевском следственном изоляторе", 19 мая к проекту присоединился Львовский следственный изолятор, 25 мая - Черниговское СИЗО, позже - в Житомире и Виннице.

Больше о VIP-камерах в СИЗО и сколько будет стоить такое "роскошество" можно прочитать в авторском материале "Подробностей".

Также в Украине начали продавать тюрьмы и колонии.