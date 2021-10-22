Заключенным в Украине разрешили за деньги пользоваться телефонами и интернетом (прейскурант) [ Редактировать ]
Источник: Facebook
Министерство юстиции Украины назвало расценки за услуги заключенным в СИЗО - доступ к IP-телефонии и интернету. Прейскурант опубликовал в Facebook глава ведомства Денис Малюська:
- телефон: 15 минут разговора - 10 грн; месячный абонемент - 345 грн;
- интернет с ограничением контента (планшет) - 575 грн/месяц.
На сайте Минюста приведены тарифы на связь в СИЗО по городам. Самые дорогие 15 минут разговора во Львове - 17,5 грн, самые дешевые в Житомире - 4 грн.
Министр предупредил, что все разговоры заключенных автоматически записываются, а трафик и история посещений сайтов - отслеживается.
Этим нововведением:
- предоставляется возможность заключенным общаться с родными;
- ликвидируется коррупция на "контрабандных" телефонах;
- пополняются средства спецфонда на ремонты;
- обеспечивается соблюдение прав человека;
- уменьшается спрос на физические свидание, что важно из соображений пандемии.
Напомним, Кабинет министров запустил экспериментальный проект платной услуги по предоставлению улучшенных бытовых условий в следственных изоляторах Украины 22 апреля 2020 года.
8 мая 2020 года VIP-камеры появились в "Киевском следственном изоляторе", 19 мая к проекту присоединился Львовский следственный изолятор, 25 мая - Черниговское СИЗО, позже - в Житомире и Виннице.
Больше о VIP-камерах в СИЗО и сколько будет стоить такое "роскошество" можно прочитать в авторском материале "Подробностей".
Также в Украине начали продавать тюрьмы и колонии.
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