Сложная ситуация с поставками газа в Молдове сложилась по вине властей страны, долг за поставленный газ составляет $433 млн. Об этом агентству ТАСС сообщил представитель "Газпрома" Сергей Куприянов.

В настоящее время тело долга составляет $433 млн, а с учетом просрочки платежей общая сумма задолженности составляет $709 млн. При этом представители Молдовы почему-то не хотят признавать накопившуюся сумму задолженности. Представителям Молдовы также не нравится цена на газ, хотя ценообразование здесь понятно и прозрачно.

"Газпром" готов продлить контракт на поставки газа Молдавии при полном погашении долга.

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Несмотря на накопившиеся долги, молдавская сторона обращается с просьбой продлить контракт на поставку газа на октябрь и ноябрь сего года. "Газпром" и здесь идет навстречу, заключил контракт на октябрь и готов продлить контракт на ноябрь в том случае, если молдавская сторона полностью оплатит поставки за сентябрь и октябрь текущего года.

В российском монополисте предупредили, что если Молдова не погасит долги за поставки газа новый контракт с 1 декабря этого года подписан не будет и "Газпром" остановит поставки газа в Молдову.

Здесь нет никакой политики. "Газпром" - акционерное общество и не может работать в убыток, не может допустить потерь налоговых выплат в бюджет РФ. Есть границы терпения. Молдова сама своими руками провоцирует кризис.

"Молдовагаз" и "Газпром" 30 сентября 2021 года продлили контракт на поставку газа до конца октября. В этом месяце республика будет импортировать газ по цене около $790 за 1 тыс. куб. м. Вместе с тем в прошлом году она платила в среднем $148,87.

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Официальный Кишенев на переговорах с "Газпромом" просит снизить цену до $200-300 за 1 тыс. куб. м. Взамен Молдова предлагает обсудить погашение исторических долгов и отодвинуть сроки внедрения положений Третьего энергетического пакета ЕС, который затрагивает инвестиции "Газпрома" в республике.

Напомним, что 22 октября секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина поможет Молдове газом, где из-за энергетического кризиса объявили режим чрезвычайной ситуации.

Глава комитета Верховной рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус в Facebook сообщил, что Кишенев попросил Киев предоставить около 15 млн м. куб. газа. При этом накопленные к зиме запасы Украины политик оценил в 18,4 млрд кубометров.