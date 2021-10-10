По состоянию на 1 октября более 2,5 млн украинцев оформили субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг. Об этом сообщает пресс-служба Минсоцполитики.

В этом отопительном сезоне средний размер субсидии составит около 1 900-2 000 грн на домохозяйство.

В отдельных случаях размер помощи от государства может достигать и 5,7 или 10 тыс. грн. Рассчитывать на нее могут, в первую очередь, многодетные семьи, семьи с приемными детьми, детские домов семейного типа.

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Сейчас до конца действия карантина обязательный процент платежа рассчитывается индивидуально для каждой семьи по установленной формуле и зависит исключительно от доходов семьи:

считается среднемесячный совокупный доход домохозяйства;

полученная сумма делится на количество членов домохозяйства, так определяется среднемесячный доход на одного человека;

эта цифра делится на размер прожиточного минимума на одно лицо в расчете на месяц, установленного на 1 января года, с которого назначается субсидия (размер прожиточного минимума на 01.01.2021 составляет 2189 грн);

результат делится на 2, затем умножается на 15% - получается процент от среднемесячного совокупного дохода.

обязательный процент платежа умножается на среднемесячный совокупный доход домохозяйства. Получается размер обязательной части платежа.

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Как рассчитать сумму платежа

Сколько процентов от дохода должна платить за коммунальные услуги семья, претендующая на получение субсидий, поясним на примере семьи из двух взрослых и двух детей. Мама находится в декретном отпуске, работает один папа, получая среднюю по стране зарплату 10 800 грн.

Обязательный платеж (ОП) домохозяйства (Д) в процентах от величины совокупного дохода высчитывается по формуле:

ОП = среднемесячный совокупный доход Д / количество членов Д / прожиточный минимум на одно лицо на 1 января 2020 года / 2 х 15%.

Расчет: ОП = 11 800 / 4 /2 027 / 2 х 0,15 = 0,1092 или 10,92%.

Таким образом, на оплату коммуналки не может быть истрачено больше чем 10,92% от доходов семьи. При заработке папы в размере 11 800 грн, получается не более 1 092 грн, остальное оплатит государство, но только в пределах социальных норм.

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Ранее "Подробности" опубликовали материал о том, как в Украине будут насчитывать субсидии в новом отопительном сезоне и как оформить субсидии задним числом.