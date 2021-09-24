Сколько украинцев смогут получить субсидии [ Редактировать ]
По состоянию на 24 сентября 2,5 млн домохозяйств оформили субсидии на жилье. Об этом заявил заместитель министра социальной политики Украины Виталий Музыченко.
Отмечается, что всего в Минсоцополитики ждут 3 млн получателей.
Мы в этом году ждем 3 миллиона получателей субсидий. Уже сейчас субсидии получают 2,5 миллиона.
Люди больше будут обращаться за назначением субсидий после начала отопительного сезона, о чем свидетельствует практика прошлых лет, говорят в министерстве.
Ранее мы писали о том, что в Украине резко сократили субсидии. В Кабинете министров Украины дали разъяснения по поводу значительного сокращения размера субсидий для потребителей, в домах которых установлено газовое отопление.
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