По состоянию на 24 сентября 2,5 млн домохозяйств оформили субсидии на жилье. Об этом заявил заместитель министра социальной политики Украины Виталий Музыченко.

Отмечается, что всего в Минсоцополитики ждут 3 млн получателей.

Мы в этом году ждем 3 миллиона получателей субсидий. Уже сейчас субсидии получают 2,5 миллиона.

Люди больше будут обращаться за назначением субсидий после начала отопительного сезона, о чем свидетельствует практика прошлых лет, говорят в министерстве.

Ранее мы писали о том, что в Украине резко сократили субсидии. В Кабинете министров Украины дали разъяснения по поводу значительного сокращения размера субсидий для потребителей, в домах которых установлено газовое отопление.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.