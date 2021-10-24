Руководство Румынии приняло решение вернуть комендантский час, а также сделать сертификаты вакцинации обязательными для доступа в общественные помещения. Об этом сообщает новостное агентство Reuters.

В настоящее время страна находится в катастрофическом положении и там наблюдается острая нехватка препарата для иммунизации от COVID-19.

Мы находимся в катастрофической ситуации. Мы видели, как другие страны переживали это, когда не было оружия, а именно вакцины.

Отмечается, что нововведение будет функционировать на протяжении 30 дней. Также предусмотрены ограничения на передвижение людей с 22:00 и закрытия магазинов и ресторанов с 21:00. При этом граждане, которые выздоровели от коронавируса, либо же вакцинировались, смогут посещать заведения общественного питания, а также развлекательные заведения.

Читайте также, руководство Чехии решило усилить карантинные ограничения в стране, которое будет касаться пребывания граждан в заведениях общественного питания. Нововведение должно вступить в законную силу с 1 ноября 2021 года.

Кроме того, на территории Швеции приняли решение отменить часть карантинных ограничений, которые действуют в стране. При этом в стране ограничения и так были мягкими по сравнению с другими государствами, там наблюдается достаточно высокий уровень иммунизации населения от коронавирусной инфекции.

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