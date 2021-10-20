Руководство Чехии решило усилить карантинные ограничения в стране, которое будет касаться пребывания граждан в заведениях общественного питания. Об этом сообщает издание Novinky.

Таким образом, нововведение должно вступить в законную силу с 1 ноября 2021 года. Согласно ему, граждане смогут посещать рестораны только при наличии COVID-сертификатов. Министр здравоохранения Чехии Адам Войтех заявил, что новые правила могут создать определенные проблемы для заведений.

Отмечается, что в стране сейчас началось стремительное распространения коронвавирусной инфекции, в связи с чем и было принято такое решение. При этом, управляющие заведениями лично будут нести ответственность за наличие у посетителей сертификатов.

Читайте также, в Чехии начнут прививать третьей (бустерной) дозой вакцины от COVID-19. Записаться на ревакцинацию могут все желающие с 20 сентября, зарегистрироваться на иммунизацию смогут только те, кто завершил первую фазу вакцинации восемь месяцев назад.

Кроме того, на территории Швеции приняли решение отменить часть карантинных ограничений, которые действуют в стране. При этом в стране ограничения и так были мягкими по сравнению с другими государствами, теперь в стране разрешили проводить свадьбы и дни рождения без ограничения по количеству гостей.

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