У тихоокеанского побережья Канады на судне с химикатами Zim Kingston произошел пожар. С корабля выходит токсичный газ, 16 человек были эвакуированы с судна.

Суда реагирования провели ночь, охлаждая внешнюю часть корабля водой, но не смогли потушить пламя из-за химикатов.

Официальные лица заявили, что "нет опасности для безопасности" людей на суше.

Судно было на пути в Ванкувер и находилось примерно в восьми километрах от берега, когда загорелось. Горело 10 контейнеров. На судне было более 52 тысяч кг химикатов, находящихся в двух горящих контейнерах.

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Кроме того, возле берегов Японии произошло столкновение рыбацкого судна и грузового корабля. В результате происшествия есть погибшие, страшный инцидент произошел рано утром. Вследствие аварии маленький корабль перевернулся. Во время инцидента на борту судна находились 4 пассажиров.

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