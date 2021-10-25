В случае перехода Киева в "красную" зону карантинных ограничений, люди, которые прошли вакцинацию от COVID-19 смогут пользоваться общественным транспортом, при этом вопрос с невакцинированными находится на стадии решения. Об этом заявила заместитель главы КГГА Анна Старостенко.

По ее словам, граждане, которые получили 2 дозы прививки смогут свободно пользоваться как общественным транспортом, так и местами общественного питания и гостиницами.

Отмечается, что на этой неделе в школах столицы начнутся осенние каникулы. Известно, что на следующей неделе дети также не пойдут в учреждения среднего образования. Сейчас решается вопрос, вернутся ли дети в классы или же начнется дистанционное обучение.

Читайте также, уже в ближайшее время Киев может перейти в "красную зону" карантина. После перевода столицы в эту зону в городе будут введены дополнительные ограничения, 22 октября состоялось заседание городской комиссии ТЭБ и ЧС, в настоящее время готовится протокол о принятых ограничениях.

Кроме того, градоначальник Львова Андрей Садовой рассказал, что город может перейти в "красную" зону карантина в понедельник, 25 октября. Областная клиническая больница загружена на 110%, по городским больницам на сегодня загруженность ориентировочно 53%.

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