У Колумбії затримали "нащадка Ескобара" [ Редактировать ]
У Колумбії затримали найбільш розшукуваного наркобарона.
Ватажка клану Затоки, відомого за прізвиськом Отоніель захопили в його маєтку у Джунглях. У спецоперації брали участь пів тисячі військових і поліцейських, залучили 22 вертольоти.
50-річного злочинця звинувачують у контрабанді кокаїну до США, вбивстві поліцейських і вербуванні дітей. Президент Колумбії назвав арешт Отоніеля найсильнішим ударом по наркоторгівлі з часів затримання Пабло Ескобара.
За останніми повідомленнями, затриманого ділка екстрадують до Сполучених Штатів.
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Дайро Антоніо Усугу, відомий під прізвиськом Отоніель. Його називають другим Ескобаром. Мафіозний клан Отоніеля контролює половину експорту колумбійського кокаїну.
В Колумбии полиция совместно с военными задержали главу преступной группировки "Клан залива" Дайро Усугу по прозвищу "Отоньель". "Клан залива" - крупнейшая преступная организация в Колумбии, которая занимается торговлей кокаином. Усуга считался самым разыскиваемым преступником в стране
У Колумбії затримали найбільш розшукуваного наркобарона. Ватажка клану Затоки, відомого за прізвиськом Отоніель - захопили в його маєтку у джунглях.
Ватажка клану Затоки, відомого за прізвиськом Отоніель - захопили в його маєтку у джунглях. У спецоперації брали участь пів тисячі військових і поліцейських, залучили 22 вертольоти.
Їх підозрюють у підготовці збройного нападу на представників чеченської опозиції в Туреччині, політичному і військовому шпигунстві.