50-річного злочинця звинувачують у контрабанді кокаїну до США, вбивстві поліцейських і вербуванні дітей.

У Колумбії затримали найбільш розшукуваного наркобарона.

Ватажка клану Затоки, відомого за прізвиськом Отоніель захопили в його маєтку у Джунглях. У спецоперації брали участь пів тисячі військових і поліцейських, залучили 22 вертольоти.

50-річного злочинця звинувачують у контрабанді кокаїну до США, вбивстві поліцейських і вербуванні дітей. Президент Колумбії назвав арешт Отоніеля найсильнішим ударом по наркоторгівлі з часів затримання Пабло Ескобара.

За останніми повідомленнями, затриманого ділка екстрадують до Сполучених Штатів.