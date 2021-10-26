США внесли Украину в список стран с высоким уровнем COVID-опасности [ Редактировать ]
Украину внесли в список стран с "самым высоким уровнем опасности" из-за ситуации с коронавирусом. Такое решение принял Центр по контролю и профилактике заболеваний США.
За последние 28 дней в пунктах назначения, которые подпадают под 4-ю категорию, было более 500 случаев COVID-19 на 100 000 жителей.
США отнесли к странам с самым высоким уровнем COVID-опасности такие государства:
- Украину,
- Австрию,
- Великобританию,
- Грецию,
- Ирландию,
- Швейцарию.
Всего же в списке сейчас находятся 77 стран.
Читайте также, во время введения дополнительной дозы вакцины от коронавирусной инфекции можно будет комбинировать препараты на основании стандартных рекомендаций. В стране разрешили сочетание мРНК-вакцин от компании Moderna и Pfizer, а также AstraZeneca и другие типы мРНК-препаратов.
Кроме того, третья доза вакцины от коронавирусной инфекции была рекомендована людям, которые страдают иммуно-скомпроментованными или иммуносупрессивными состояниями. Национальная группа экспертов разработала рекомендации для вакцинации третьей дозой препарата от COVID-19.
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