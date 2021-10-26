В Черноморском порту сотрудники Госпогранслужбы задержали нелегальных мигрантов из Сирии, которые прибыли в Украину на борту парома. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

Группа мигрантов прибыла на пароме из Турции, они спрятались в кузовах трех грузовиков. Все они - граждане Сирии, у них были внутренние паспорта. Самому младшему из них 10 лет, а самому старшему - 21. Конечной точкой людей была Германия, при этом за поездку они заплатили по 3 тысячи долларов.

Отмечается, что позже в Черноморском порту пограничники обнаружили еще одного нелегального мигранта - гражданин Турции бежал из страны, чтобы избежать уголовной ответственности. В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства нарушений.

Читайте также, в порту Черного моря перехватили контейнер из Турции, где находились нелегальные мигранты. Их обнаружили среди тканей. В порту Турции каждый из них заплатил по 7 тысяч евро, за эти средства они получили возможность путешествовать запертыми в полуприцепе.

Кроме того, возле южных берегов Испании случился переворот лодки, где находились нелегальные мигранты. В результате происшествия есть погибшие, в момент трагедии на борту судна находились 14 человек, на месте крушения продолжаются поисково-спасательные работы.

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