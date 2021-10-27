Десятеро людей загинули через теракт на сході Іраку [ Редактировать ]
Щонайменше десятеро людей загинуло, 12 травмувалися - внаслідок теракту на сході Іраку. Відповідальність за атаку взяло на себе терористичне угруповання ІДІЛ. Бойовики відкрили вогонь по мирних жителях у селищі Аль-Рашад - за 100 кілометрів від Багдаду.
За останні місяці терористи дедалі більше вчиняють напади на іракських правоохоронців та цивільних у регіонах, раніше контрольованих ІДІЛ. Вже загинули десятки людей.
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