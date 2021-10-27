Известная блогер Саша Пустовит полностью разделась в кадре [ Редактировать ]
Источник: Instagram
Известная украинская блоггер Саша Пустовит (Саша Бо), которая переживает развод с мужем, шокировала подписчиков новым снимком. Откровенное фото она показала на своей странице в Instagram.
В кадре Саша предстала перед поклонниками абсолютно голой, "надев" на голову тыкву. Такой образ она приурочила к приближающемуся празднику Хэллоуин. Отметим, что совсем недавно девушка сделала операцию по пластике груди.
"Когда было лень делать halloween make up и искать костюм", - подписала фото блогер.
Отметим, что подписчики, активно реагируют на такой кадр, кто-то высказывает свой восторг, другие же, наоборот, - негодование.
Ранее мы писали о том, как 39-летняя американская певица Бритни Спирс в очередной раз шокировала подписчиков неоднозначным видео, где станцевала практически голой.
Смотрите также идеи маникюра на Хэллоуин.
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