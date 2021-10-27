Меру пресечения 16-летнему водителю Infiniti, совершившему смертельное ДТП в Харькове, суд изберет в четверг, 27 октября. Прокуратура будет настаивать на его аресте.

"Мера пресечения в виде содержания под стражей, на чем будут настаивать и следствие, и прокуратура, - этот вопрос суд будет решать завтра", - сказал в ходе брифинга начальник отдела следственного управления полиции в Харьковской области Александр Умников.

Время начала судебного заседания он не назвал. При этом Умников отметил, что 16-летний водитель находится под условным сроком, в этот период он не имел права совершать никаких правонарушений.

"Однако, несмотря на это, человек идет на грубое нарушение, которое привело к такой ужасной аварии", - уточнил Умников, добавив, что в отношении молодого человека патрульной полицией ранее был составлен протокол об административном правонарушении.

Напомним, что в полиции раскрыли детали инцидента. Также в сети обнародованы первые видео с места происшествия. По информации Харьков LIVE, родители парня сразу после инцидента подали заявление об угоне этого автомобиля.

Напомним, что накануне в Закарпатье в страшном ДТП погибли четыре человека: 21-летний полицейский, пограничник и две юные девушки.

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